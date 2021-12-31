Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Korkunç olay! Hırsız zannettiği kızının katili oldu
Giriş Tarihi: 31.12.2021 12:16 Son Güncelleme: 31.12.2021 12:19

Korkunç olay! Hırsız zannettiği kızının katili oldu

Korkunç olay! Hırsız zannettiği kızının katili oldu

ABD'de korkunç bir olay yaşandı. Garajındaki kişiyi hırsız zanneden adam yanlışlıkla kızını vurdu. Talihsiz olay yerinde hayatını kaybederken çılgına dönmüş babanın dakikalarca kızının başında nefes alması için yalvardığını söyledi.

Ohio'da yaşanan korkunç olayda, sabah 4.30 sıralarında evine hırsız girdiğini sanan adam tabancasına sarılıp yanlışlıkla kızını vurdu. Janae Hairston isimli genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

KIZININ BAŞINDA BEKLEMİŞ

Durum karşısında çılgına dönen anne 911'i arayıp "Kocam, davetsiz misafir olduğunu düşündüğü için onu vurdu" dedi. Babanın ise dakikalar boyunca kızının başında "Nefes al bebeğim" diye yalvardığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan genç maalesef hayata döndürülemedi. Açılan davada babanın suçlu bulunmayacağı ifade edildi.

BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANDI

Kuzey Carolina'da da 2 gün önce benzer bir durum yaşanmıştı. Bir polis memuru 15 yaşındaki oğlunu yanlışlıkla vurmuş ve ciddi bir şekilde yaralamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Korkunç olay! Hırsız zannettiği kızının katili oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA