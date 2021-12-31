Korkunç olay! Hırsız zannettiği kızının katili oldu

KIZININ BAŞINDA BEKLEMİŞ

Durum karşısında çılgına dönen anne 911'i arayıp "Kocam, davetsiz misafir olduğunu düşündüğü için onu vurdu" dedi. Babanın ise dakikalar boyunca kızının başında "Nefes al bebeğim" diye yalvardığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan genç maalesef hayata döndürülemedi. Açılan davada babanın suçlu bulunmayacağı ifade edildi.

BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANDI

Kuzey Carolina'da da 2 gün önce benzer bir durum yaşanmıştı. Bir polis memuru 15 yaşındaki oğlunu yanlışlıkla vurmuş ve ciddi bir şekilde yaralamıştı.