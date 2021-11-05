Korkutan iklim değişikliği araştırması: 2050’ye kadar yaşanmaz hale gelebilir!

YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Araştırma, mevcut küresel ısınma oranları ile Maldivler'in yüzde 80'inin 2050'ye kadar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih, 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, adaların birer birer sular altında kaldığını belirterek, "Bu gidişatı tersine çevirmezsek, Maldivler bu yüzyılın sonuna kadar yok olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği ile mücadelenin önemli isimlerinden ve ülkenin eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid, adaların yüzde 90'ında erozyon meydana geldiğini ve yüzde 97'sinin tatlı yeraltı su kaynaklarından yoksun olduğunu söyledi.