Korona tarihe mi karışıyor? Bir ülkeden daha kritik hamleler; maske ve yurt dışı girişlerine yeni düzenleme geldi





INFLUENZA A VİRÜSÜ

Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü'nün (SZ) yayınladığı verilere göre, koronavirüse ek olarak Influenza A virüsü Çekya'da baskın virüs haline geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Daha önce grip salgını genellikle Ocak ve Şubat aylarında başlarken, önceki iki yılda maske kullanılması nedeniyle virüs durdurulabiliyordu. Ancak bu yılki grip salgınının önceki 2 yıldan farklı olarak baskın olacağını görüyoruz" denildi.

Çekya'da son 24 saatte bin 395 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 863 bin 721'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 39 bin 894'e ulaştı.