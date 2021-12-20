Koronavirüs ABD’li sunucunun kabusu oldu! Kedi idrarı tadı…

Koronavirüs salgını, giderek yaygınlaşan aşı uygulamaları sayesinde her ne kadar öldürücü gücünü yitirmiş olsa da, hastalığı geçirenlerde görülen yan etkilerin kalıcılığı, bugün bile belirsizliğini koruyor.
'KEDİ İDRARI' ŞOKE ETTİ
Yarattığı ilginç yan etkilerle sık sık gündeme gelen koronavirüsün yeni bir etkisi daha gün yüzüne çıktı.
ABD'li sunucu Maurielle Lue, geçtiğimiz Nisan ayında hastalığa yakalandı. Hastalıkla beraber görülen yan etkilerden olan koku ve tat kaybı yaşayan Lue, hastalığı atlatmasına rağmen yüzleştiği kalıcı yan etiklerle şoke oldu.
İlk olarak 'beyin sisi'ne yakalandığını fark eden Lue, uzun bir süre kafası karışık yaşadı. Unutkanlık, odaklanma sorunu, dikkat dağınıklığı, sık eşya kaybetme, kalitesiz uyku gibi semptomların da içinde yer aldığı beyin sisinden muzdarip olan Lue, ciddi bir hafıza kaybı da yaşadı.
İyileşme sürecine girdikten sonra bile iki hafta kadar hafıza kaybı yaşayan Lue, yıllardır her gün gittiği işinin yerini dahi unuttu. İşine gidip gelirken navigasyon açmak zorunda kalan Lue, isimleri ve tarihleri de unuttuğunu söyledi.
Ünlü sunucuyu etkileyen tek şeyse bu değildi. Hastalık sırasında yaşadığı koku ve tat kaybı bir ay boyunca geri gelmeyen Lue, bunun ardından girdiği süreçte ise hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık bir ay sonra çorba içtiği sırada içtiği şeyden tuhaf bir tat ve koku geldiğini fark eden Lue, birdenbire aşina gelen bu kokunun ne olduğunu anladı.
Çorbasında kedi idrarı kokusu olduğunu fark eden Lue, ilk önce yıllardır beslediği kedisinin çorbasına idrarını yapmış olabileceğini düşündü. Ancak bu tadın yediği ve yeni satın aldığı diğer şeylerde geldiğini fark eden Lue, bunun koronavirüsün yan etkisi olduğunu fark etti.
Yediği ve içtiği şeylerden uzun bir süre boyunca kedi idrarı tadı alan Lue, yalnız da değildi. TikTok kullanıcısı Natalia Cano da, paylaştığı videoda hastalığı atlatmasına rağmen kalıcı koku ve tat bozukluğu yaşadığını takipçileriyle paylaştı.
Yediklerinden çürümüş et ve çöp tadı geldiğini söyleyen Cano, takipçilerine hastalığa yakalanmamaları için dikkat etmeleri çağrısında bulundu.