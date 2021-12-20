Koronavirüs ABD’li sunucunun kabusu oldu! Kedi idrarı tadı…

Ünlü sunucuyu etkileyen tek şeyse bu değildi. Hastalık sırasında yaşadığı koku ve tat kaybı bir ay boyunca geri gelmeyen Lue, bunun ardından girdiği süreçte ise hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık bir ay sonra çorba içtiği sırada içtiği şeyden tuhaf bir tat ve koku geldiğini fark eden Lue, birdenbire aşina gelen bu kokunun ne olduğunu anladı.