Koronavirüs aşısı yaptırmadığı için sınır dışı edilmişti! Novak Djokovic’ten ilginç yatırım

İLGİNÇ YATIRIM

Bütün bu yaşananların ardından aşı karşıtlığı ile bilinen sporcunun sağlık sektörüne yaptığı bir yatırım ortaya çıktı. Djokovic'in geçen yaz, Danimarkalı biyoteknoloji firması QuantBioRes'in hisselerinin yüzde 80'inini satın aldığı gündeme geldi.

Şirketin CEO'su Ivan Loncarevic, Reuters'a hisse satışını doğruladı ancak ne kadar ödediğini yanıtlamadı.