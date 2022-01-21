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Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs aşısı yaptırmadığı için sınır dışı edilmişti! Novak Djokovic'ten ilginç yatırım
Giriş Tarihi: 21.1.2022 09:09

Koronavirüs aşısı yaptırmadığı için sınır dışı edilmişti! Novak Djokovic'ten ilginç yatırım

Koronavirüs aşısı yaptırmadığı için sınır dışı edilmişti! Novak Djokovic’ten ilginç yatırım

Tenisin 1 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic'in Avustralya'daki vize krizi geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesi ile sınır dışı edilen Novak Djokovic ile ilgili çok konuşulacak bir gerçek ortaya çıktı...

Geçtiğimiz haftaya, tenisin 1 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic'in Avustralya'daki vize krizi damga vurmuştu. Koronavirüs aşısı olmadığını açıklamayan Djokovic, başkent Melbourne'de başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu. Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesinde 3 hakimden oluşan ekibin baktığı duruşmada, Bakan Hawke'nin verdiği vize iptali kararı onaylanmıştı. Djokovic, daha sonra ülkeden sınır dışı edildi.

İLGİNÇ YATIRIM

Bütün bu yaşananların ardından aşı karşıtlığı ile bilinen sporcunun sağlık sektörüne yaptığı bir yatırım ortaya çıktı. Djokovic'in geçen yaz, Danimarkalı biyoteknoloji firması QuantBioRes'in hisselerinin yüzde 80'inini satın aldığı gündeme geldi.

Şirketin CEO'su Ivan Loncarevic, Reuters'a hisse satışını doğruladı ancak ne kadar ödediğini yanıtlamadı.

QuantBioRes şirketinin Danimarka, Avustralya ve Slovenya'da çalışan 11 araştırmacısı olduğunu söyleyen Loncarevic, korona aşısı üzerine değil tedavi üzerine çalıştıklarını vurguladı.

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Koronavirüs aşısı yaptırmadığı için sınır dışı edilmişti! Novak Djokovic'ten ilginç yatırım
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