Koronavirüs avcısı iki köpek okullarda görev yapacak

ABD
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Kovid-19'a yakalanmış kişilere özgü kokuyu algılamak üzere eğitilen iki polis köpeğinin bazı okullarda görev yapacağı belirtildi. Boston
şehrinde Labrador ve Golden Lab cinsi iki köpek, bir adli tıp enstitüsü tarafından virüsün kokusunu algılayacak şekilde eğitildi. Bristol Polis Departmanı'ndan Kaptan Paul Douglas, köpeklerin, Kovid-19'un Omicron, Delta dahil tüm varyantlarını tespit edebileceğini belirtti. Fairhaven Okul Müdürü Tara Kohler, köpeklerin okuldaki varlığının öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacağını, aynı zamanda yönetimin salgın riskini azaltmak için her yolu denediğini göstereceğini ifade etti.