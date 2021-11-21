Koronavirüs protestoları İtalya’ya da sıçradı

Yaklaşık 3 bin kişinin bir araya geldiği protestoda, Göstericilerin neredeyse tamamının ise maske takmadığı görüldü. Göstericilerin ellerinde, İtalya bayrağının yanı sıra, "Yeşil Geçiş'e hayır" ve "Özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı. İtalyan bayrağının kırmızı, beyaz ve yeşil renklerinde bir pankartta ise, "Bizim gibi insanlar asla pes etmez" yazıldığı görüldü. Art arda 18'inci haftasına giren gösteriler, başkent Roma'nın yanı sıra Milano'da düzenlendi.