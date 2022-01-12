Koronavirüs salgınında geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Omicron varyantı, dünya genelinde vaka sayıları artırmaya devam ediyor. Pandeminin çıkış kaynağı olarak görülen Çin'de, Omicron varyantının yayılmaması için alınan önlemlerse, dünyanın gündemine oturdu.
GÖRÜNTÜLER İFŞA OLDU
Ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin başkenti olan Xi'an'da, geçtiğimiz haftalarda görülen yeni vakalar, hükümeti alarma geçirmişti. 'Sıfır Kovid' politikasını benimseyen Çin hükümeti, haftalardır kentte sokağa çıkma yasağı uyguluyordu.
Kent içi ulaşım ve kent dışına seyahatlerin özel durumlar haricinde yasaklandığı bölgede, koronavirüs tecrit kampları da kurulmuştu.
Tüm vakaların önüne geçmeyi hedefleyen Çin hükümetinin, oldukça katı izolasyon politikaları uyguladığı düşünülürken, tecrit kamplarından gelen görüntüler dünyayı şoke etti.
'Sıfır Kovid' politikası kapsamında kurulan pandemi kamplarını ait görüntülerin sosyal medyada ifşa olmasıyla hükümet, eleştiri oklarının hedefine oturdu.
Koronavirüs tecrit kampları kamerada! Çin’den gelen görüntüler şoke etti | Video
Koronavirüse yakalanan ya da yakalandığından şüphe edilen kişileri, zorla bu kamplarda tecrit altına alan yetkililerin benimsediği koşullarsa büyük tepki çekti.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre bir gecede 10 bin insanın getirildiği kamplarda kalanlar, metal konteynerlarda kalmaya zorlanıyor. Kamplara götürüldükleri sırada saatlerce dışarda, soğuk havada bekletilen insanlar, hiçbir hazırlığın yapılmadığı bu kamplarda iki hafta karantinada kalmaya zorlanıyor.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da olduğu kampların sosyal medyada ifşa olmasının ardından Çin hükümeti sessizliğini koruyor.