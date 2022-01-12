Koronavirüs tecrit kampları kamerada! Çin’den gelen görüntüler şoke etti!

Görgü tanıklarının ifadelerine göre bir gecede 10 bin insanın getirildiği kamplarda kalanlar, metal konteynerlarda kalmaya zorlanıyor. Kamplara götürüldükleri sırada saatlerce dışarda, soğuk havada bekletilen insanlar, hiçbir hazırlığın yapılmadığı bu kamplarda iki hafta karantinada kalmaya zorlanıyor.