Koronavirüsle mücadelede yeni gelişme! Solunabilen aşı...

28 GÜN ARAYLA 2 DOZ!

Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanıyor. Solunabilen aşının her bir dozunda enjekte edilen aşının 5'te biri kadar dozaj kullanıldığı ve üretim konusunda avantaj sağladığı belirtildi. Çinli uzmanlar aşının aynı zamanda enjekte edilen haliyle aynı seviyede antikor üretimi sağladığını ifade etti. Şuanda faz 2 çalışmaları yapılan aşının ilk klinik denemelerinde şiddetli bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

Çinli şirket, solunabilir Covid-19 aşısının acil kullanım izni için başvuruda bulunduklarını açıkladı.