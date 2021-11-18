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Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:33 Son Güncelleme: 18.11.2021 15:36

Koronavirüsle mücadelede yeni gelişme! Solunabilen aşı...

İHA
Koronavirüsle mücadelede yeni gelişme! Solunabilen aşı...

Koronavirüse karşı kullanılmak üzere geliştirilen aşı ve ilaçlardan sonra Çin'den flaş bir açıklama geldi. Çin, solunabilir koronavirüs aşısını tanıttı. Çinli uzmanlar aşının enjekte edilen haliyle aynı seviyede antikor üretimi sağladığını ifade etti.

Dünya genelinde korona virüse karşı yapılan aşı çalışmalarında yeni yöntemler geliştiriliyor. Çinli bir şirket tarafından üzerinde çalışılan solunabilir aşı, 12 Kasım'da Hainan Uluslararası Sağlık Endüstrisi Fuarı'nda tanıtıldı. Çinli aşı geliştiricisi Chen Wei'nin ekibi ve CanSino ilaç şirketi tarafından geliştirilen aşıyı tanıtan Yang Zhendong, "Bardak aerosol inhalasyon için kullanılıyor. Düğmeye bastıktan sonra makineden ilacın geldiğini görebiliyoruz. Yaklaşık 10 saniye içinde püskürtme işlemi başlıyor" dedi. Yang, ilacın hazır olmasının ardından derin bir nefes alarak ağızdan solunması gerektiğini ve sonrasında 5 saniye nefesin tutulmasıyla işlemin tamamlandığını söyledi.

28 GÜN ARAYLA 2 DOZ!

Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanıyor. Solunabilen aşının her bir dozunda enjekte edilen aşının 5'te biri kadar dozaj kullanıldığı ve üretim konusunda avantaj sağladığı belirtildi. Çinli uzmanlar aşının aynı zamanda enjekte edilen haliyle aynı seviyede antikor üretimi sağladığını ifade etti. Şuanda faz 2 çalışmaları yapılan aşının ilk klinik denemelerinde şiddetli bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

Çinli şirket, solunabilir Covid-19 aşısının acil kullanım izni için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

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Koronavirüsle mücadelede yeni gelişme! Solunabilen aşı...
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