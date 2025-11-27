Koruma altındaki 2400 çocuk kayıp

İngiltere'de geçen yıl sosyal hizmetlerin koruması altındaki 2 bin 400'den fazla çocuk kayboldu. Çocuk hakları kuruluşu ECPAT UK ile Missing People tarafından elde edilen verilerle hazırlanan rapora göre, 2024'te yerel yönetimlerin bakımında bulunan ve insan ticaretine maruz kaldığı tespit edilen veya şüphelenilen 2 bin 638 çocuktan 864'ü kayboldu. Aynı yıl sosyal hizmetlerde ise 12 bin 530 refakatsiz çocuktan 1501'i kayboldu. Çocuk hakları örgütleri, korunmasız çocukların suç ve istismar riskiyle karşı karşıya bırakıldığını açıkladı.