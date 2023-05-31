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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Başkan Erdoğan’dan diyalog tavsiyesi

Başkan Erdoğan’dan diyalog tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Vucic ve Kurti, Erdoğan'a yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmelerde Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegâne yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti. ANKARA
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Başkan Erdoğan’dan diyalog tavsiyesi
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