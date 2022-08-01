Kosova-Sırbistan sınırında gerilim Türkiye devrede

Kosova, ülkede "yasadışı" olarak bulunan araç plakalarının "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi sürecinin 1 Ağustos-30 Eylül arasında gerçekleşeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, Sırp makamlarca verilen kimlik belgeleriyle ülkeye gireceklere, Kosova'da kaldıkları süre boyunca kimlik belgeleri yerine geçecek bir beyan belgesi verileceği aktarılmıştı. Kosovalı Sırplar da dün akşam Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapattı. Kosova'da duyulan siren sesleri de paniğe neden olurken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek" açıklamasını yaptı. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Sırp şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "İlerleyen saatler, günler ve haftalar zorlu olabilir" yanıtı verdi. NATO'nun Kosova Gücü de ülkenin kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu duyurdu. Sırp ve Kosovalı mevkidaşları ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti. AA