Kosova, Sırbistan’a açılan 2 kapıyı kapattı

KOSOVA İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan'a açılan Merdare ve Bernjak sınır kapılarının karşı taraftaki yol kapatma eylemleri nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Sveçla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sırpların ellerindeki belgelere bakılmaksızın geçişine izin verildiği, Arnavutların ise ellerindeki belgelere bakılmaksızın geçişlerinin engellendiği bu faşist eylemler, bizim açımızdan kesinlikle kabul edilemez" dedi. Sveçla, trafik tüm yolcular için istikrarlı, engelsiz ve güvenli hale gelene kadar Bernjak'taki sınır kapısının kapatıldığını duyurdu. Sveçla, Sırp maskeli aşırılıkçıların eylemlerinin ardından Merdare'deki sınır kapısının da kapatıldığını bildirdi.