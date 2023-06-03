Kosova ve Sırbistan’a uyarı geldi: Gerginliği düşürmezseniz…

Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin düşürülmesi için Kosova ile Sırbistan'a çağrı yaparak, bunun olmaması halinde AB'nin kararlı tedbirler uygulayacağını, sonuçların olumsuz olacağını bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova'daki durumla ilgili AB adına açıklama yaptı.

"POLİS OPERASYONLARININ DURDURULMASINI BEKLİYORUZ"

Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarını kınayan Borrell, "Şiddet önlenebilirdi ve gelecekte önlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu. Borrell, "Kosova ve Sırbistan'a, derhal ve şartsız olarak gerginliğin düşürülmesi, ayrılıkçı söylemleri kesme ve daha fazla koordinasyonsuz eylemlerden kaçınmaları için çağrıda bulunuyoruz. Sükunet acilen sağlanmalıdır. AB, kararlı tedbirler uygulamaya hazırdır. Gerginliğin düşürülememesi olumsuz sonuçlara yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Borrell, Kosova'nın gerilimi tırmandırmayacak şekilde hareket etmesini ve kuzeydeki belediyelerde polis operasyonlarını durdurmasını beklediklerini vurguladı. Belediye başkanlarının görevlerini belediye binaları dışındaki başka yerlerde sürdürmeleri, 4 belediyede en kısa sürede erken seçim kararı ilan edilmesi gerektiğini belirten Borrell, seçimlerin kapsayıcı şekilde yapılması ve Kosovalı Sırpların da seçimlere katılmasını beklediklerinin altını çizdi. Borrell, Sırp ordusunun yüksek alarm düzeyine geçmesinden de endişe duyduklarını kaydetti.