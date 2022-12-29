Kosova’da barikatlar kaldırılmaya başlandı

Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğin nedeni olan barikatların kaldırılacağını duyurdu. Dün akşam saatlerinde barikatların kaldırılmaya başlandığı bilgisi geldi. Kosova'nın kuzeyinde bulunan "Kershi i Dudes" mevkisindeki bir barikat ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatlar, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinin ardından kaldırılacağı açıklanmıştı.