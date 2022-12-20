Kötü hava koşuları Polonya-Litvanya görüşmesini iptal ettirdi

Litvanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın söz konusu ziyareti bugün için planladığı kaydedildi.

ZİYARET İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, Duda'nın kötü hava koşulları nedeniyle Litvanya'ya gidemeyeceği ve Hava Kuvvetleri Üssü'ne yapılacak ziyaretin iptal edildiği belirtildi.

Litvanya ve Polonya, son yıllarda savunmalarını güçlendirmeye ve silah edinmeye odaklanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana iki ülke de NATO'yu bölgesel varlığını ve hava savunmasını güçlendirmeye çağırıyor.