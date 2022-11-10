Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kovid-19 ölümlerinde yüzde 90 düşüş oldu
Giriş Tarihi: 11.11.2022

Kovid-19 ölümlerinde yüzde 90 düşüş oldu

DIŞ HABERLER
Kovid-19 ölümlerinde yüzde 90 düşüş oldu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle şubatta 75 bin ölüm rapor edildiğini anımsatan Ghebreyesus, bu rakamın geçen hafta yaklaşık yüzde 90 azalarak 9 bin 400'e gerilediğini bildirdi. Ghebreyesus, "Uzun bir yol kat ettik ve bu kesinlikle iyimserlik için bir neden. Ancak tüm hükümetleri, toplulukları ve bireyleri ihtiyatlı olmaya çağırmaya devam ediyoruz" dedi. Gelişmiş ve geri kalmış ülkeler arasında aşı olanların oranındaki farkın hâlâ yüksek olduğunu ifade eden Ghebreyesus, Kovid-19'un yeni varyantlarının hızla çoğalmaya devam ettiğini kaydetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid-19 ölümlerinde yüzde 90 düşüş oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA