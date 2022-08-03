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Giriş Tarihi: 3.8.2022 23:43

Kovid-19 vakaları geçen hafta dünya genelinde yüzde 9 azaldı

AA
Kovid-19 vakaları geçen hafta dünya genelinde yüzde 9 azaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Kovid-19 salgınına ilişkin haftalık raporu, dünya genelinde vaka sayılarının yüzde 9 azaldığını gösterdi.

DSÖ, geçen hafta 6,5 milyon Kovid-19 vakası ve 14 binden fazla virüs kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 9 azalırken, virüs kaynaklı ölümler sabit kaldı.

Öte yandan vaka sayılarında Avrupa genelinde yüzde 35 oranında düşüş görülürken, Batı Pasifik'te yaklaşık yüzde 20, Afrika'da ise yüzde 5 oranında artış gözlemlendi.

Kovid-19'dan ölüm oranları ise Batı Pasifik'te yüzde 44, Orta Doğu'da yüzde 26 artarken, Avrupa'da yüzde 25 oranında azaldı.

Raporda ayrıca dünya genelindeki artışta Kovid-19'un omicron varyantının etkili olduğu belirtildi.

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Kovid-19 vakaları geçen hafta dünya genelinde yüzde 9 azaldı
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