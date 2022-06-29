Kovid Avrupa’da yaşam süresini 1 yıl azalttı

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin yayımladığı istatistiklere göre AB'de 2019'da 4 milyon 653 bin kişi ölürken, bu sayı 2020'de 5 milyon 184 bine çıktı. 27 AB ülkesinde ölüm sayısı bu 1 yıllık dönemde yüzde 11.4 artış gösterdi. En fazla yıllık ölüm artış oranı yüzde 18.3 ile İspanya'da. Ölüm oranının düştüğü tek ülke ise yüzde -0.2 ile Norveç. Kovid-19 salgını başladıktan sonra Avrupa'da beklenen ortalama yaşam süresi 81.3'ten 80.4'e geriledi. Üç ülkede ise bu süre şu kadar yükseldi: Norveç (0.3 sene), Kıbrıs ve Danimarka (0.1 sene).