Kovid hastası 411 gün sonra virüsü yendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid- 19 nedeniyle hastaneye yatırılan 59 yaşındaki bir adam, 411 gün ile virüse karşı en uzun sürede tedavi edilen kişi oldu. Böbrek nakli sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan hasta, Kovid- 19'a 2020'nin aralık ayında yakalandı. Doktorlar virüsün varyantını tespit ettikten sonra eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan "Regeneron" kokteyli uygulanarak sağlığına kavuşturulduğu bilgisini paylaştı. Dr. Luke Blagdon Snell, "Bağışıklık sistemi zayıf olan bazı kişiler hâlâ ağır hastalık ve enfeksiyon kapma riski altında" dedi.