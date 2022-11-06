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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Kovid hastası 411 gün sonra virüsü yendi

Kovid hastası 411 gün sonra virüsü yendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid- 19 nedeniyle hastaneye yatırılan 59 yaşındaki bir adam, 411 gün ile virüse karşı en uzun sürede tedavi edilen kişi oldu. Böbrek nakli sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan hasta, Kovid- 19'a 2020'nin aralık ayında yakalandı. Doktorlar virüsün varyantını tespit ettikten sonra eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan "Regeneron" kokteyli uygulanarak sağlığına kavuşturulduğu bilgisini paylaştı. Dr. Luke Blagdon Snell, "Bağışıklık sistemi zayıf olan bazı kişiler hâlâ ağır hastalık ve enfeksiyon kapma riski altında" dedi.
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Kovid hastası 411 gün sonra virüsü yendi
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