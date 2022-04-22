Kovid rekoru: 505 gün boyunca pozitif çıktı

İngiltere'de bir koronavirüs vakası, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Kovid'e yakalanan hasta, 505 gün boyunca virüsle mücadele etti. Başka tıbbi rahatsızlıkları da olan ismi verilmeyen hasta, 2021'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hasta ilk olarak 2020'nin başlarında koronavirüse yakalandı. Sonraki 72 hafta boyunca rutin kontroller ve bakım için pek çok kez hastaneye yattı. Hastaneye her gidişinde test yapılan hastanın 50 testinin tamamı pozitif çıktı. Vaka, şimdiye kadar bilinen en uzun koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.