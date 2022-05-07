Kovid’den 5 değil 15 milyon kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020 ve 2021'de görülen yaklaşık 15 milyon can kaybının Kovid-19 ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Kovid kaynaklı ölümlerin 5 milyon olarak açıklanan resmi can kaybı sayısından 3 kat fazla olduğunu ortaya koydu. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, son iki yılda Kovid-19 kaynaklı "ek ölüm oranı" hesaplamasının sonuçları paylaşıldı. Hesaplamaya göre, 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2021'e kadar dünya genelinde Kovid-19, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 13.3 milyon ile 16.6 milyon arasında ölüme yol açtı.