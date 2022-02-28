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Giriş Tarihi: 28.2.2022

Köye silahlı saldırı: 17 ölü

Köye silahlı saldırı: 17 ölü
NİJERYA'NIN Niger eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti. Yerel basındaki haberlere göre, motosikletli kişiler, önceki gece Niger eyaletinin Mashegu, Lavun ve Mushishi köylerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Mashegu Sözcüsü Mohammed İsa, "Saldırılarda Mashegu Bölge Başkanı Umar Ubegi ve babası da öldürüldü" dedi. İsa, saldırılarda çok kişinin kaçırıldığını, büyükbaş hayvanların da telef olduğunu kaydetti. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı. AA
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Köye silahlı saldırı: 17 ölü
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