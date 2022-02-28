Köye silahlı saldırı: 17 ölü

NİJERYA'NIN Niger
eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti. Yerel basındaki haberlere göre, motosikletli kişiler, önceki gece Niger eyaletinin Mashegu, Lavun ve Mushishi
köylerine saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Mashegu Sözcüsü Mohammed İsa, "Saldırılarda Mashegu Bölge Başkanı Umar Ubegi
ve babası da öldürüldü" dedi. İsa, saldırılarda çok kişinin kaçırıldığını, büyükbaş hayvanların da telef olduğunu kaydetti. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı. AA