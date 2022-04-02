Köylülerin zaferi: Rus ordusu bazı yerlerden çekiliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 37'nci gün geride kaldı. Rus birlikleri dün birçok bölgeden çekilmeye başladı. Rus ordusunun, Çernihiv bölgesinden çekildiği bildirildi. Ukrayna tarafı da Çernihiv'in güneyindeki Sloboda ve Lukaşivka köylerini geri aldığını açıkladı. İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Çernihiv bölgelerinde askeri eylemleri çok önemli ölçüde azaltma kararı almıştı. Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin işgal ettiği başkent Kiev yakınlarındaki Irpin'de kontrolü yeniden ele geçirdi. Ancak çatışmaların ardından Irpin hayalet kasabaya dönüştü.Ukrayna ordusundan "Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimi kurtarıldı. Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi. Yanlarında belirsiz sayıda esir Ukraynalı askeri de götürdüler" açıklaması geldi. Öte yandan Mariupol'deki insani kriz sürüyor. Mariupol belediye başkan yardımcısı, tahliye faaliyeti için durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi. Kentte en az 100 bin sivilin zor durumda olduğu biliniyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıklaştırabileceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Ukrayna'daki Rus birliklerinin ülkenin doğusundaki saldırılarını artırmak amacıyla yeniden bir araya geldiğini söyledi.Ukrayna'da Irpin'e yakın bir bölgede bulunan Buzova Köyü de Rusya ordusundan tamamen kurtarıldı. Buzova'da Rusya ordusu tarafından sivil binalara, okul ve kritik noktalara gerçekleştirilen roket atışlarıyla bir köy tamamen yok oldu. Köy halkının da silahlanarak çatışmalara katıldığı ve Ukrayna askerleri ile birlikte köylerini Rusya ordusundan tamamen kurtardığı öğrenildi. Köyün büyük bir bölümü tahrip olurken o köyü SABAH görüntüledi. Köylerini terk etmek istemeyen vatandaşlar silahlandırıldı ve Ukrayna askerleri ile birlikte köylerini savundu. Günler süren çatışmaların ardından Buzova Köyü Rusya ordusundan tamamen kurtarıldı. Köyde çatışmaların başladığı günden bu yana internet, su, gaz ve elektriğin de olmadığı öğrenildi.Rusya ordusu tarafından Irpin'den atılan bir roket, sivillerin yaşadığı bir eve isabet etti. Yaşanan patlama sonrası evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Güvenlik endişesiyle ismini vermek istemeyen ev sahibi, "Evde 5 kişi bulunuyordu. Yaralımız yok ama üzüntüden saçlarım beyazladı ve dökülmeye başladı. Ukrayna askerleri evimize isabet eden roketin bir kısmını incelemek için aldı" dedi.Ev sahibi, evin kapılarını SABAH'a açtı. Evde yaşamayı sürdüren ev sakinleri, havaların soğuk olması nedeniyle pencereleri naylonla kapattı. Evin çatısına isabet eden roketin bir kısmını hatıra olarak sakladıklarını söyledi.Rusya, Ukrayna'nın Irpin kentine yakın bölgede bulunan ve lojistik üssü olarak kullanıldığı söylenen bir fabrikayı vurdu. 25 yıldır mutfak gereçleri üreten fabrikaya çok sayıda roket isabet ederken, üretim yapılan bölümün tamamı küle döndü.26 Mart'ta hedef alınan fabrikada yaklaşık 100 kişinin çalıştığı, patlama sonucu ölü ve yaralının bulunmadığı öğrenildi. Fabrikanın üretim yapılan alanının tamamen yok olması sebebiyle onlarca kişi işsiz kaldı.Rusya'nın Belgorod şehrindeki petrol rafinerisine Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ukrayna, saldırıyı üstlenmedi. Eğer doğrulanırsa, Belgorod'a yapılan operasyon Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ilk sınır ötesi operasyonu olacak.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mariupol'deki sessizlikten memnunuz. Vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Ukrayna'da toplam 87 vatandaşımız var. Refakatçileri ile yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var" dedi.