Kral Charles ilk yurt dışı seyahatine çıkıyor

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Kral Charles ile eşinin, 26 Mart'ta başlayacak 6 günlük programı kapsamında, Berlin, Hamburg ve Paris'i ziyaret edecekleri bildirildi.

Açıklamada, ülkenin yeni hükümdarı olan Kral Charles ile eşi Camilla'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından ağırlanacağı kaydedildi.

Ziyaret kapsamında, İngiltere Kralı Charles'ın, Almanya Federal Meclisine (Bundestag) hitap edeceği belirtilen açıklamada, Kral'ın, Fransa'da ise Elysee Sarayı'nda düzenlenecek etkinliğe katılacağı bildirildi.