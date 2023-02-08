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Giriş Tarihi: 8.2.2023 10:52

Kral Charles’tan taziye mesajı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından taziye mesajı yayımlayan İngiltere Kralı III. Charles, “Sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine en derin ve en içten duygularımızı iletmek istedim” dedi.

DHA
Kral Charles’tan taziye mesajı

İngiltere Kralı III. Charles, 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından yayımladığı taziye mesajında eşi ve kendisinin Türkiye'deki deprem haberleri nedeniyle derinden üzüntü duyduğunu belirtti. Kral Charles, "Bu korkunç trajedilerin sonucunda yaşanan acıların ve kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum ve özellikle sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine en derin ve en içten duygularımızı iletmek istedim. Düşüncelerimiz ve dualarımız, bu korkunç doğal afetten etkilenen herkesin yanı sıra acil durum hizmetleri ve kurtarma çalışmalarına yardım edenlerle birlikte" ifadelerine yer verdi.

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Kral Charles’tan taziye mesajı
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