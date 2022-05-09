Kraliçe Elizabeth’ten 59 yıl sonra bir ilk





KRALİÇE'DEN 59 YIL SONRA BİR İLK



Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez bir Parlamento açılışına katılmamış olacak. Daha önce tahtta bulunduğu süre boyunca Kraliçe, 1959 ve 1963 yıllarında hamile olduğu için 2 kez Parlamento açılışına katılmamıştı.



İngiltere'de her Parlamento yılının açılışında konuşma yapan Kraliçe Elizabeth, bu törenler sırasında hükümetin yasama planlarını, gündemini ve getirmek istediği yasaları belirttiği bir konuşma yapıyordu. Bir süredir yaşadığı hareketlilik sorunları nedeniyle Kraliçe Elizabeth, son zamanlardaki bir takım etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı. En son geçtiğimiz hafta Kraliçe'nin her yaz ayında Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen bahçe partilerine katılmayacağı belirtilmişti.



Öte yandan İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth, bu yıl haziran ayında tahttaki 70. yılını kutlayacak. İngiltere'de Platinium Jubile olarak adlandırılan bu kutlamalara Kraliçe'nin katılımıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.