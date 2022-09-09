Kraliçe’ye uzun veda

Birleşik Krallık'ta 26 yaşında tahta çıkan, 15 başbakan gören ve "tahtta en uzun süre kalan hükümdar" unvanına sahip olan 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ülkeyi derinden sarstı. Kraliçenin ölümünün ardından "Londra Köprüsü Operasyonu" olarak bilinen 10 gün sürecek oldukça kapsamlı bir cenaze süreci başladı. Kraliçe'nin ölümü sonrasında neler yapılacağı en ince ayrıntısına kadar on yıllar öncesinden planlandı. Devlet geleneğinde sembolik törenlere ve prosedürlere büyük önem veren ülkede kraliçenin cenaze töreni ile ilgili bazı detaylar kamu ile paylaşılırken, bazı adımları sadece Kraliyet ailesi tarafından bilinecek şekilde yapıldı.Kraliçe'nin vefatı haberi Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Edward Young tarafından Başbakan Liz Truss'a "Londra köprüsü yıkıldı" ifadesini kullanarak iletildi. Ardından haber kraliçenin, 'devletin başı' olduğu 15 ülkenin hükümetlerine bildirdi. Buckingham Sarayı'nın demir parmaklıklarına kraliçenin ölüm ilanı asıldı. Ülke, 10 gün boyunca yas tutacak. Londra'daki St. Paul Katedrali'nin çanları, dün Kraliçe'nin anısına çaldı. Başbakan ve milletvekilleri, Kraliçe için Parlamento'da toplandı. Kraliçe'nin vefatının dördüncü gününde Buckingham Sarayı'nda iki ayrı geçit töreninin düzenlenmesi bekleniyor. Kraliçe'nin cenazesi ise Westminster Hall'de 4 gün boyunca sergilenecek. Kraliçe, 19 Eylül Pazartesi günü eşi Prens Philip ve babası Kral VI. George'un yanına defnedilecek.BMGenel Sekreteri Antonio Guterres: Sarsılmaz bağlılığı hep hatırlanacak.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Özverili liderliğin simgesiydi.ABD Başkanı Biden: Mirası tarih sayfalarında geniş yer bulacak.Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Dünya yüzyılın figürünü kaybetti.Rusya Lideri Vladimir Putin: İngiltere'ye bu imkânsız kayıp karşısında güç diliyorum.MÜZİK, sanat, sinema ve spor dünyasından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Kraliçe II. Elizabeth için duygusal veda mesajları paylaştı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates "Onunla tanışmanın onurunu yaşıyorum" derken ünlü müzisyen Elton John, "İlham veren bir varlığa sahipti" dedi. Kraliçe'yi canlandıran Helen Mirren "Elizabeth'in döneminde yaşamaktan gurur duyuyorum" mesajını paylaştı.21 Nisan 1926'da Londra'da doğan Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümüyle kraliçe oldu.Tahta çıktığında Joseph Stalin Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı.Kraliçe'nin tahtta kaldığı süre içinde Soğuk Savaş başlayıp bitti. Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Cenevre Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve NATO kuruluşlarında bayraklar, yarıya indirildi.Ürdün 7, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt 3 gün yas ilan ettiklerini duyurdu.İngiltere'de bu hafta oynanacak Premier Lig maçları ertelendi.İNGİLTEREKraliçesi 2. Elizabeth'in 70 yıl süren tahtta kalma rekoru, büyük oğlu Charles'ın da "İngiltere'de en uzun süre taht bekleyen vâris" olmasına neden oldu. Prens Charles, annesinin ölümünün ardından 73 yaşında tahta geçerek "İngiltere Kralı" oldu. Buckingham Sarayı'na giden Charles, burada bekleyenler tarafından "Tanrı Kral'ı korusun" sözüyle karşılandı. Kral'a Konsort Kraliçe Camilla Parker Bowles da eşlik etti. Charles'ın unvanı bugün resmiyet kazanacak