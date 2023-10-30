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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Kremlin: Dağıstan’daki olay dış müdahalenin sonucu

Kremlin: Dağıstan’daki olay dış müdahalenin sonucu
Rusya'dan, Dağıstan Cumhuriyeti'ne önceki gün İsrail'den gelen bir uçak olduğunu duyan Filistin yanlılarının havalimanına baskın düzenlediği olayla ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dağıstan'daki havalimanında yaşanan olaylarla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapacağını belirterek, "Mahaçkale Havalimanı'nda yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır" değerlendirmesinde bulundu. Gazze'de yaşananların da insanları etkilediğini söyleyen Peskov, "Kötü niyetli kişilerin durumu kötüye kullanması, kışkırtması çok kolay" diye konuştu. Havalimanında yaşanan söz konusu olaylarda 20 kişi yaralanmıştı.
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Kremlin: Dağıstan’daki olay dış müdahalenin sonucu
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