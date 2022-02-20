Kremlin: İşgal iddiaları provokasyon

UKRAYNA gerilimine dair açıklama yapan Kremlin
Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarının provokasyon olduğunu dile getirdi. "Devlet Başkanı (Vladimir Putin
) iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar" diyen Peskov, böyle iddiaların gerginliği tırmandırdığını kaydetti. Peskov, "Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass
'taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Ukrayna: Rusya derhal durdurulmalı
UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
, Batı
'nın Rusya'ya karşı hazırladığı yaptırımları uygulama zamanının geldiğini söyledi. "Rusya derhal durdurulmalı. Olayların nasıl geliştiğini görüyoruz" diyen Kuleba, "Rusya'ya karşı hazırlanan yaptırımların en azından bir kısmının uygulanması için tüm gerekçelerin bulunduğunu resmen söylüyorum" ifadesini kullandı.