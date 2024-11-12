Kremlin, Putin-Trump görüşmesini yalanladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı haberlerini yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu bilgi gerçeğe dayalı değil, kurgu" dedi. Peskov, Putin'in Trump'ı aramayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Plan yok" cevabını verdi. Öte yandan Avrupa'da panik yaşanıyor. Fransa ve İngiltere, Trump'ın dönmesiyle birlikte, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını azaltmasını engellemeye yönelik "son bir çaba" harcayacaklarını açıkladı.