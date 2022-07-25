Kremlin: Saldırı sevkiyatı etkilemez

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Odessa Limanı'nda yalnızca askeri altyapıları vurduğunu belirterek bunun tahıl sevkiyatını etkilemeyeceğini dile getirdi. Peskov, İstanbul'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Moskova'nın Odessa Limanı'na yönelik füzeli saldırısına ilişkin "Bu saldırılar sadece askeri altyapıyla ilgilidir. Tahıl sevkiyat anlaşmalarını uygulamak için kullanılan altyapı ile ilgisi yok. Bu sevkiyat sürecinin başlamasını etkilemez ve etkilememelidir" dedi.Odessa, anlaşma uyarınca Çornomorsk ve Yujnıy ile birlikte tahıl sevkiyatı yapılacak üç noktadan biri. Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov da ülkesinden tahıl sevkiyatına bu hafta başlanmasını bekldiklerini söyledi.Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli şekilde ihracını sağlayacak anlaşma için "Her şeyiyle Türkiye sayesinde" dedi.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını iddia etti. Açıklamada, "Ukrayna askeri istihbarat görevlileri, para ve AB vatandaşlığı verme vaatleri ile Rus askeri pilotlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen havaalanlarına uçmaya ikna etmeye çalıştı" denildi. Rus pilotlara uçakları kaçırmaları için 2 milyon dolar teklif edildiği ileri sürüldü.