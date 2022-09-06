Kremlin: Türkiye, bizim için çok önemli bir dost ve ortak

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta, Rusya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ile özellikle Ukrayna konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyleyen Peskov, "Türkiye, şüphesiz bizim için dost bir ülke. Türkiye, uluslararası siyaset noktasında politik konularda, ticaret ve ekonomik işbirliği bağlamında bizim için çok önemli bir ortak" görüşünü paylaştı. Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığına işaret eden Peskov, "Rusya ve Türkiye'nin, siyaset ve ekonomi konularındaki işbirliğinde muazzam potansiyelleri var" dedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin tahıl dahil Ukrayna konusunda gösterdiği ar buluculuk çabalarından da övgüyle bahsettiğini sözlerine ekledi.