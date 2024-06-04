Kremlin: Türkiye’nin BRICS’e ilgisini memnuniyetle karşıladık

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak" dedi. Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 10-11 Haziran'da BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıktı.