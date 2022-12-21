Kremlin: Zelenskiy’nin ABD ziyaretinden olumlu bir sonuç beklemiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretinden olumlu bir sonuç beklemediklerini söyledi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Donetsk'e ilave hava savunma sistemleri sevkiyatı yapıp yapmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk'deki durumun oldukça zorlu olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı da durumu daha iyiye çevirmek için gerekli her adımı atıyor." diye konuştu.

TOPLANTIDA SUNUM YAPILACAK

Putin'in bugün Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle kapsamlı bir toplantı yapacağını belirten Peskov, "Putin, önemli ve uzun bir konuşma yapacak. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da toplantıda sunum yapacak." dedi.

Rusya'nın, Zelenskiy'nin ABD ziyaretinden olumlu bir sonuç bekleyip beklemediğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır." ifadesini kullandı. ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni silah sevkiyatlarıyla ilgili tepkisini de dile getiren Peskov, "Silah sevkiyatı devam ederken sevk edilen silahların çeşitliliği genişliyor. Bütün bunlar elbette çatışmanın daha olumsuz bir hal almasına neden oluyor ve bu Ukrayna için iyi değil." dedi.