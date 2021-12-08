Kremlin’den Biden-Putin zirvesine ilişkin açıklama: En azından format hoşuna gitti

YENİ GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Yeni bir görüşme tarihinin belli olmadığını belirten Peskov, "İki başkan, ileride Rusya ve ABD temsilcilerinin temasları sonrası tekrar görüşülmesi gerektiğini konuştu. Ancak bu görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği yönündeki sorunun cevaplanması imkansız." şeklinde konuştu.

Rusya ve ABD temsilcilerinin Avrupa'daki stratejik istikrar konusunu görüşeceği tarihin de belirlenmediğine dikkati çeken Peskov, ancak iki liderin söz konusu görüşmenin en kısa zamanda yapılması gerektiğini vurguladığını aktardı.

"SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN YENİDEN OLUŞTURULMASI İMKANSIZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'ın, "Rusya'nın yeniden Sovyetler Birliği'ni oluşturmaya çalışma olasılığından tedirgin oldukları" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Nuland, Rusya ile ilgili konuları ve eski Sovyetler Birliği alanının tüm ayrıntılarına hakimdir. Nuland'ın, tıpkı bizim ve diğer uzmanların olduğu gibi, Sovyetler Birliği'nin yeniden oluşturulmasının imkansız olduğunu anladığından eminim." ifadesini kullandı.