Kremlin’den Erdoğan’a övgü

KREMLİN
Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan televizyon kanalı Antenna TV
'ye yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar verici olarak rolüne saygı duyduklarını dile getiren Peskov, "Erdoğan, Başkan Putin'in takdir edeceği türde biri, çünkü Putin de bir şey söylerse onu yapar. Bu önemli" yorumunu yaptı. Peskov, Türkiye
ile Rusya
arasında birçok konuda yaşanan anlaşmazlıklar ile ilgili de, "Olmaması imkânsız olurdu" diyerek, "Fakat ne zaman iki ülkenin lideri bir araya gelse, 5, 6, 7 saat oturuyorlar ve bir çözüme varmadan basının karşısına çıkmıyorlar. Her zaman bunu yapmayı başarıyorlar" dedi. Peskov, Türkiye ile Yunanistan
arasında arabuluculuk pozisyonu üstlenmek isteyebileceklerini de dile getirirken, "Her iki tarafın da sakin olması ve bu sorunu çözmek için istekli olması çağrısında bulunuyoruz" dedi.