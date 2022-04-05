Kremlin’den flaş açıklama! ‘Girişimlerimiz bloke ediliyor’

Dünya liderlerine de çağrı yapan Peskov, "Liderlere Bucha ilgili şüpheyle yaklaşması çağrısı yapıyoruz. Durum kesinlikle ciddi ve burada özellikle birçok uluslararası liderin açıklama yapmak için acele etmemelerini, suçlamalarda bulunmamalarını, ancak yine de çeşitli kaynaklardan bilgi talep etmelerini, en azından argümanlarımızı dinlemelerini istiyoruz.

Ukrayna tarafından ortaya çıkarılan görüntülerin güvenilirliğine de şüpheyle yaklaştıklarını belirten Peskov, "Bu materyallere güvenilemez. Rusya Savunma Bakanlığı birçok sahte görüntüyü ortaya çıkardı. Gerçekler, olayların tarih kronolojisine göre bu görüntülerin güvenilirliği lehinde değil" şeklinde konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimaline ilişkin ise, "Putin-Zelenskiy görüşme olasılığını reddetmiyoruz ama sadece bir metin üzerinde anlaşılırsa bu mümkün" ifadelerini kullandı.