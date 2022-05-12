Kremlin’den sert mesaj

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Finlandiya'nın kararını değerlendirdi. NATO'nun genişlemesinin, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırmadığını savunan Peskov, "Rusya'nın, Finlandiya'nın NATO girişiyle ilgili yanıtı, NATO askeri altyapısının sınırlardaki ilerleme derecesine bağlı olacak" dedi. Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle öyledir" ifadesini kullandı. Rusya ile 1300 kilometrelik bir sınırı paylaşan Finlandiya, şimdiye kadar Rusya'nın tepkisini almamak için NATO dışında kaldı.