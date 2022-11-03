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Giriş Tarihi: 3.11.2022 13:27 Son Güncelleme: 3.11.2022 13:58

Kremlin'den Türkiye açıklaması: Anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür

AA
Kremlin’den Türkiye açıklaması: Anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür

Son dakika haberi...Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." denildi.

Son dakika haberi... Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar çözüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi.

KREMLİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI GELDİ
Kremlin'den tahıl koridoruyla ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." ifadeleri kullanıldı.

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Kremlin'den Türkiye açıklaması: Anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür
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