Kremlin’den Türkiye açıklaması: Anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür

Son dakika haberi... Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar çözüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi.

KREMLİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI GELDİ

Kremlin'den tahıl koridoruyla ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." ifadeleri kullanıldı.