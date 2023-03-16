Kremlin’den Türkiye-Suriye açıklaması: Temaslar devam ediyor

KremlinSözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad'ın görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Esad'ın dün başkent Moskova'da bir araya geldiğine dikkati çeken Peskov, görüşmede iki ülkenin savunma ve ekonomi alanındaki işbirliği ile ilgili konuların ele alındığını aktardı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları tarafından dün gerçekleşmesi planlanan Suriye konulu toplantı ise ileri bir tarihe ertelendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynakları da toplantının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda mutabık kalındığını duyururken, toplantının ne zaman yapılacağı konusunda açıklama yapılmadı.