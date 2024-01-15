Kremlin’den Ukrayna uyarısı: Rusya’sız sonuç alınamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planının dün Davos'ta ele alınmasına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın bu tür istişarelere yönelik yaklaşımını daha önce birçok defa dile getirdiklerine işaret eden Peskov, "Bu süreçlerin, herhangi belirli bir sonuca ulaşmayı hedefleyememesinin açık bir nedeni var; biz katılmıyoruz. Bizim (Rusya) katılımımız olmadan, herhangi bir müzakerenin herhangi bir sonuca ulaşma olasılığı yoktur." diye konuştu.

Peskov, Davos'ta yapılan görüşmenin de sonuç vermeyeceğini vurgulayarak, "Bizim katılımımız olmadan elbette her türlü istişare yapılabilir ancak herhangi bir sonuç alınma ihtimali yoktur." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık zirvesi öncesi, dün 83 ülkeden ulusal güvenlik danışmanının, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planını ele aldığı bildirilmişti. Görüşmelere Rusya davet edilmemişti.