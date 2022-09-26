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Giriş Tarihi: 26.9.2022 14:45

'Kremlin'in aşçısı' olarak biliniyor: İlk defa ortaya çıktı! Wagner nasıl kuruldu?

AA
’Kremlin’in aşçısı’ olarak biliniyor: İlk defa ortaya çıktı! Wagner nasıl kuruldu?

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, Wagner'in nasıl kurulduğunu açıkladı. Prigojin, "Eski silahları temizledim, kurşun geçirmez yeleklerle kendim uğraştım ve bu konuda yardımcı olabilecek uzmanlarla tanıştım." ifadelerini kullandı.

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ilk defa, Rus güvenlik şirketi Wagner'i Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurduğunu açıkladı.

"ESKİ SİLAHLARI TEMİZLEDİM"

Prigojin'e ait "Konkord" şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in Wagner'in kuruluşuna ilişkin ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta 2014'te yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeye gittiğini belirten Prigojin, "Eski silahları temizledim, kurşun geçirmez yeleklerle kendim uğraştım ve bu konuda yardımcı olabilecek uzmanlarla tanıştım. O an itibarıyla, 1 Mayıs 2014'te, sonradan Wagner ismini alan bir grup vatansever ortaya çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

Grubun Luhansk ve Donetsk'in kaderini değiştirdiğini belirten Prigojin, Wagner'in Suriye'nin yanı sıra başka Arap ülkelerinde, Afrika'da ve Latin Amerika'da da faaliyet gösterdiğini kaydetti.

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'Kremlin'in aşçısı' olarak biliniyor: İlk defa ortaya çıktı! Wagner nasıl kuruldu?
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