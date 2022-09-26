’Kremlin’in aşçısı’ olarak biliniyor: İlk defa ortaya çıktı! Wagner nasıl kuruldu?

"ESKİ SİLAHLARI TEMİZLEDİM"

Prigojin'e ait "Konkord" şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in Wagner'in kuruluşuna ilişkin ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta 2014'te yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeye gittiğini belirten Prigojin, "Eski silahları temizledim, kurşun geçirmez yeleklerle kendim uğraştım ve bu konuda yardımcı olabilecek uzmanlarla tanıştım. O an itibarıyla, 1 Mayıs 2014'te, sonradan Wagner ismini alan bir grup vatansever ortaya çıkmış oldu." ifadesini kullandı.