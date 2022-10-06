Kreşe kanlı baskın: 37 ölü

Tayland'ın Nong Bua Lamphu bölgesinde bulunan bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 37 kişi öldü. Silah ve bıçak kullanılan saldırıda yaralanan 12 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi. Reuters haber ajansına göre 2 yaşında üç çocuk öldü. Polis yetkilileri, Panya Kamrab isimli eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırganın daha sonra kendi eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söyledi. Polis, saldırganın kreşe gelip çocuğunu bulamayınca telaşlandğı, bunun üzerine dışarıda bekleyen kalabalığın üzerine ateş açtığını kaydetti.