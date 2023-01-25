Kristersson: Provokatörler, İsveç’in üyeliğini engellemeye çalışıyor

İsveç Başbakanı Kristersson, Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson, Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç'in en ciddi güvenlik sorununu yaşadığını belirten Kristersson, "İsveç'in NATO'ya katılmasının ne kadar ciddi olduğunu bazıları anlamıyor. Provokatörler, İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz. Türkiye, kendi kararlarını kendi verir, buna saygı duymak zorundayız, bu süreci sakinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kristersson, Finlandiya'nın İsveç ile NATO'ya beraber girmek istediğine dikkati çekerek, "Finlandiya, hala NATO'ya İsveç ile beraber girmek istiyor. İsveç'in NATO'ya üye olması engellenirse, bu durum Finlandiya'nın NATO'ya yalnız girmesine engel teşkil etmez." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e yönelik son açıklamalarına da değinen Kristersson, "Erdoğan'ın açıklamasına yorum yapmayacağım. Bunu kimsenin, 'Erdoğan kapıyı kapattı' şeklinde yorumladığını sanmıyorum." iddiasında bulundu.
Kristersson, İsveç'in NATO üyeliği konusunda açık konuşmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"28 ülke, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında bireysel kararlar aldı, Türkiye kendi kararını veriyor. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşmaya uymamız için işleyen bir diyalog gerektiriyor ve bu garip bir şey değil. Aksi taktirde bunun İsveç güvenliği için sonuçları var."