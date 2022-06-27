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Giriş Tarihi: 27.6.2022 10:30

Kritik toplantı Bakü'de başladı! Masada önemli konular var

İHA
Kritik toplantı Bakü’de başladı! Masada önemli konular var

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü’de başladı. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Karaismailoğlu toplantı için Azerbaycan'a gitti.

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu başta olmak üzere Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Uskenbayev Kairbekive Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi katıldı.

Toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

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Kritik toplantı Bakü'de başladı! Masada önemli konular var
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