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Giriş Tarihi: 20.2.2022 11:09 Son Güncelleme: 20.2.2022 11:37

Kriz bitmek bilmiyor! Ukrayna'dan Rusya açıklaması: 122 kez ihlal ettiler

DHA
Kriz bitmek bilmiyor! Ukrayna’dan Rusya açıklaması: 122 kez ihlal ettiler

Ukrayna-Rusya krizinde sular durulmak bilmiyor. Dün Rus ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu tarafından yaşanan çatışmalarla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın çatışma bölgesini dün gece itibarıyla 122 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 122 ateşkes ihlalinin 108'inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Düşman, 152 milimetre ve 122 milimetre topçu sistemleri, 120 milimetre ve 82 milimetre havan topları, çeşitli sistemlerin bomba atarları, tank silahları ve büyük kalibreli makineli tüfekler kullandı. Ayrıca, düşman insansız hava araçlarının üç uçuşu kaydedildi" denildi.
2 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna ordusunun sivillere ya da sivil yerleşim yerlerine ateş açmadığının ifade edildiği açıklamada, bombardıman sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı aktarıldı.

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Kriz bitmek bilmiyor! Ukrayna'dan Rusya açıklaması: 122 kez ihlal ettiler
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