Kriz büyüyor! İngiltere ve Galler’de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

İngiltere ve Galler'de, hemşirelerin grevinin ardından maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binlerce ambulans personeli iş bıraktı. Yıllık bazda enflasyonunun yüzde 10'u geçtiği İngiltere'de, hükümetin ambulans çalışanlarına yüzde 4 maaş zammı teklifini reddeden sendikalar, grev başlattı.

Ambulans personelinin iş bırakma eylemine sağlık görevlileri ve çağrı merkezi görevlileri de katıldı. İş bırakma eylemi nedeniyle çok sayıda sağlık çalışanı hastanelerin önünde toplanarak, artan yaşam maliyetlerini karşılayabilmeleri için hükümete "makul maaş artışı" çağrısında bulundu.

SENDİKALARI SUÇLADI

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, greve ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, ambulans çalışanları ve sağlık görevlilerinin iş bırakma eyleminin, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) zaten çok önemli bir baskıyla karşı karşıyayken geldiğini belirtti. Ayrıca Barclay, iş bırakma eylemi sırasında personelin acil durum çağrılarını nasıl karşılayacağı konusunda sendikaların hükümetle ulusal düzeyde çalışmayı reddettiğini bildirdi.

Bakan Barclay, grev kararına ilişkin daha önce yaptığı bir değerlendirmede de "Ambulans çalışanları sendikaları, hastalara zarar vermek için bilinçli bir seçim yaptı." suçlamasında bulunmuştu. Ambulans ve sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar ise personelin en acil durumlarda görevlerinin başında olacağını kaydetti. Öte yandan, ambulans çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle, İngiliz ordusunda görev yapan yaklaşık 750 askeri personel, ambulans şoförlüğü yapmak üzere görevlendirildi.

HAMİLELERE "ALTERNATİF PLAN YAPIN" TAVSİYESİ

İş bırakma eylemi nedeniyle, yalnızca kalp krizi gibi en acil hayati tehlike arz eden vakalara öncelik verilecek. NHS de hastaların, hayati tehlike durumunda Acil 999'u araması, aksi takdirde 111'i kullanması gerektiğini bildirdi. Ambulans çalışanlarının grevi nedeniyle, hastaneler, doğumu çok yakın olan hamilelere ihtiyaç duymaları halinde hastaneye gitmek için alternatif planlar yapmaları tavsiyesinde bulundu.

İKİNCİ KEZ GREVE GİTTİLER

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da, on binlerce hemşire dün ikinci kez bir günlük grev gitmişti. Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık'ta bir gün grev yapan on binlerce hemşire, hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine ikinci kez bir günlük iş bırakma eylemi başlatmıştı. Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunun ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor. Sendika, hükümet yaklaşımını değiştirmediği takdirde hemşirelerin gelecek ay yeniden greve gideceğini bildirdi.