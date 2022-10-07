Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kriz Hollanda’yı da vurdu: Maaşlar enflasyona yetişemedi
Giriş Tarihi: 7.10.2022 12:48

Kriz Hollanda’yı da vurdu: Maaşlar enflasyona yetişemedi

AA
Kriz Hollanda’yı da vurdu: Maaşlar enflasyona yetişemedi

Yüksek enflasyonla mücadele eden Avrupa’da bu kez Hollanda’da itiraz sesleri yükseldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre maaşlara yapılan zamlar, enflasyonun gerisinde kaldı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), toplu iş sözleşmelerindeki maaş artışının 2009'dan bu yana en yüksek oranda yapılmasına rağmen maaş zamlarının, enflasyonun gerisinde kaldığını açıkladı.

CBS'den yapılan açıklamada, 2022'nin üçüncü çeyreğinde toplu iş sözleşmelerindeki maaşların ortalama yüzde 3,4 arttığı belirtildi.

SON 13 YILIN EN YÜKSEK ZAMMI

Açıklamada, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak kamuda çalışanların maaşlarındaki artışın yüzde 4,9, özel sektördekilerin yüzde 3, eğitim sektöründekilerin yüzde 7 olduğu bildirildi. Bunun, 2009'daki yüzde 3,6'lık zamdan bu yana görülen en yüksek artış oranı olmasına rağmen, enflasyondaki yükselmenin gerisinde kaldığı vurgulandı.

CBS, maaşlardaki artışın enflasyonun yüzde 8,9 gerisinde olduğunu belirtirken, toplu iş sözleşmesine bağlı çalışanların maaşlarındaki değişimin eksi yönde yüzde 7,9 olduğunu kaydetti. Hollanda'da bu yıl üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 12,3'lük artış görülürken, eylülde yıllık yüzde 14,5 olan enflasyon 1963'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV), gelirlerdeki yükselişin hayat pahalılığının gerisinde kaldığını belirterek, maaşların artırılması çağırısında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kriz Hollanda’yı da vurdu: Maaşlar enflasyona yetişemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA