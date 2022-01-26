Kriz tırmanıyor! İngiltere Başbakanı Johnson’dan Putin’e çarpıcı sözler: Birçok annenin oğlu eve dönemeyecek





"DİPLOMATİK ÇÖZÜM MÜMKÜN"

Johnson Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana Avrupa'da kazanılan özgürlüklerin korunması gerektiğini söylerken, Rusya'nın Ukrayna'yı silahla tehdit ettiğini, ancak yine de diplomatik bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Johnson, Aralık ayı ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu ve Putin'e NATO'nun Rusya'yı kuşatma veya başka bir şekilde tehdit etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söylediğini belirtti. Johnson, Putin'e "Ancak Ukrayna'nın elbette Rusya'nınki gibi eşit bir hakka sahip olduğunu" söylediğini de ifade etti.